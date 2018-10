Rihanna se recusa a cantar no Super Bowl em apoio ao jogador Colin Kaepernick

A cantora Rihanna recusou o convite de se apresentar no intervalo do Super Bowl, que será realizado em fevereiro do ano que vem. Segundo a revista US Weekly, o ato foi em solidariedade ao jogador Colin Kaepernick, que está sem time desde que protestou por questões raciais em 2016.

O quarterback, que defendia o San Francisco 49rs, se ajoelhou durante a execução do hino nacional dos EUA contra a brutalidade policial direcionada à população negra. Desde então, ele não jogou mais e até apresentou queixa contra a liga de futebol acusando-os de conspirar para mantê-lo fora de campo.

O Super Bowl é um jogo do campeonato da principal liga de futebol americano dos Estados Unidos, a NFL, e a partida que encerra a temporada sempre reserva um grande show de intervalo.

Após a recusa de Rihanna, a NFL convidou a banda Maroon 5 para se apresentar na final.