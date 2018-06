Rihanna pede a fãs que apaguem Snapchat após piada sobre agressão de Chris Brown

A pop star Rihanna pediu na quinta-feira, 15, para seus fãs apagassem o Snapchat, depois que o aplicativo de rede social publicou um anúncio zombando do espancamento que ela sofreu nas mãos de seu então namorado Chris Brown em 2009. As ações da Snap Inc, a fabricante do aplicativo, caíam 4,7 por cento no pregão desta quinta-feira.

"Snapchat eu sei que você sabe que não é meu aplicativo favorito neste mundo! Mas estou tentando entender o por que dessa palhaçada!", escreveu a cantora no Instagram. "Vocês gastaram dinheiro para animar algo que envergonharia intencionalmente as vítimas de VD e fizeram piada disso!!!", acrescentou, referindo-se à violência doméstica. "Que vergonha".

A intérprete de 30 anos de Wild Thoughts se pronunciou depois de o Snapchat pedir desculpas no início da semana e retirar o anúncio de um videogame online chamado Would You Rather!, que mostrava fotos de Rihanna e Brown com as legendas "Estapeie Rihanna" e "Soque Chris Brown".

O cantor de R&B se declarou culpado de ter agredido Rihanna em 2009, um incidente que rendeu manchetes em todo o mundo quando uma foto do rosto machucado da artista foi divulgada.

No início da semana o Snapchat disse em um comunicado que o anúncio "foi analisado e aprovado por engano, já que viola nossas diretrizes de propaganda" e que foi removido no final de semana.

O Snapchat afirmou na quinta-feira que o anúncio foi "nojento e nunca deveria ter aparecido em nosso serviço". "Lamentamos que tenhamos cometido o terrível erro de permitir isso através de nosso processo de revisão. Estamos investigando como isso aconteceu para que possamos garantir que nunca mais aconteça", disse a empresa em um comunicado.

Os comentários da cantora foram o episódio mais recente de publicidade negativa para o Snapchat – suas ações perderam cerca de 1,5 bilhão de dólares de valor de mercado depois que a celebridade de redes sociais Kylie Jenner, que tem cerca de 105 milhões de seguidores no Instagram, tuitou que não gosta do visual do site do Snapchat.