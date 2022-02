Richard Clayderman, mestre da música de elevador, lança 35º disco

“A música de elevador tem suas virtudes: você pode ouvi-la em todos os lugares”, afirma o pianista francês Richard Clayderman, de 68 anos, que lança este mês o 35º álbum de sua carreira. Forever Love é o título do novo trabalho de Clayderman, que reúne canções inéditas e versões de artistas como os britânicos Ed Sheeran e Coldplay.

Se algo caracteriza a música de Clayderman é sua versatilidade, especialmente desde o sucesso mundial de Ballade pour Adeline, de 1977. Uma melodia muito simples que vendeu mais de 22 milhões de exemplares em 38 países.

Quarenta e cinco anos depois, este músico de formação clássica ainda se mostra incrédulo com o enorme sucesso. “Fiquei muito surpreso. O compositor Paul de Senneville me propôs um dia adaptar para o piano sua Ballade pour Adeline. Nós falamos: "vamos ver o que acontece...", recorda.

Clayderman fez mais de 2 mil concertos ao longo da carreira, gravou mais de 1.400 canções e vendeu mais de 90 milhões de álbuns. A composição “foi um detonador incrível para minha carreira. E isto porque estávamos em pleno período disco...”, afirma.

“É uma melodia simples, que se tornou universal e atingiu o coração de muitas pessoas”, acrescenta o artista, com dois milhões de seguidores no Facebook. Ele começou a tocar aos cinco anos. Seu pai era professor de piano e dava aulas em casa. “Ele me deu as bases, e entrei para o conservatório aos 12 anos”, contou. Confira abaixo: