Ric Ocasek, vocalista do The Cars, morre aos 75 anos

O músico Ric Ocasek, conhecido por liderar a banda new wave The Cars, famosa nos anos 1980, morreu neste domingo, 15, aos 75 anos em Nova York. Segundo a agência Reuters, a informação foi confirmada pela polícia local.

LEIA TAMBÉM > Lollapalooza 2020 anuncia datas para vendas de ingressos

A polícia atendeu ao chamado na casa de Ocasek, em Manhattan, após sua família constatar que o músico estava inconsciente. Ainda não há confirmação sobre a causa da morte.

Richard Theodore Ocasek nasceu em Baltimore em 1944 e conheceu o baterista Benjamin Orr depois de se mudar para Cleveland durante o ensino médio. A dupla formou o The Cars em meados dos anos 1970 em Boston.

O álbum de estreia da banda, com os singles "Just What I Needed," "My Best Friend's Girl" and "Good Times Roll", alcançou a 18ª posição na Billboard.

O grupo teve fim em 1988 e o baterista Benjamin Orr morreu em 2000 em decorrência de um câncer no pâncreas./Reuters