Revista em quadrinhos contará história da vida de Freddie Mercury

Uma nova revista em quadrinhos contará a história da vida do ex-vocalista da banda Queen, Freddie Mercury, em suas próprias palavras, desde sua infância em Zanzibar até se tornar uma das estrelas do rock mais famosas do mundo.

A Z2 Comics se juntou à Universal Music Group e à Mercury Songs para Freddie Mercury: Lover of Life, Singer of Songs, que descreveu como "a primeira história em quadrinhos em homenagem a uma das maiores figuras que o mundo da música já conheceu". O livro, lançado em novembro, vai relembrar a vida de Mercury, que morreu em 1991, dentro e fora dos palcos.

"A história é contada em suas próprias palavras, com cada capítulo dando um vislumbre das muitas facetas de sua vida", disse a Z2 Comics em comunicado. Mercury morreu de pneumonia relacionada à Aids.

