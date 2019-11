Retrato raro de Mozart adolescente será leiloado em Paris

Um retrato raro do compositor austríaco Wolfgang Amadeus Mozart será posto à venda pela casa de leilões britânica Christie’s no dia 27 de novembro por um preço estimado entre 800 mil e 1,2 milhão de euros.

A obra de arte, um de quatro retratos pintados durante a vida do compositor e ainda parte de uma coleção particular, foi feita em 1770 e atribuída ao pintor italiano Giambettino Cignaroli.

“É uma das pinturas muito raras cuja história conhecemos desde o início”, disse Astrid Centner-d’Oultremont, chefe do departamento de Velhos Mestres da Christie’s de Paris, à Reuters TV em uma entrevista.

O retrato em tela a óleo mostra um Mozart de 13 anos tocando um cravo diante de uma partitura e usando uma peruca branca e uma sobrecasaca vermelha.

À época da pintura, Mozart viajava pela Itália para continuar sua educação artística, dando concertos em todo o país.

O retrato foi encomendado pelo curador-geral veneziano Pietro Lugiati alguns dias depois de um concerto de órgão realizado por Mozart em Verona em janeiro de 1770.

“Pietro Lugiati ficou muito impressionado com o talento do jovem Mozart quando ele viajava pela Itália com o pai”, disse Centner-d’Oultremont.

Mozart nasceu em 1756 em Salzburgo, na Áustria, e morreu em 1791, aos 35 anos de idade.