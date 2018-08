Retiro onde os Beatles se hospedaram na Índia vira atração turística

O retiro do Maharishi Mahesh Yogi — onde os quatro Beatles ficaram hospedados e compuseram a maior parte de The Beatles, o álbum branco — vai voltar a receber turistas e fãs.

Após anos de abandono, o ashram, onde os Beatles criaram diversas canções, passa por uma reforma e vai voltar a receber fãs de todo o mundo. O visitante precisará pagar ingresso — 600 rupias os estrangeiros (7,50 euros) e 150 rupias os indianos — para entrar no local, onde estão sendo finalizados uma cafeteria, uma exposição de fotos e painéis informativos.

"Antes, as pessoas invadiam, o que podia ser perigoso", recorda o jornalista Raju Gusain, que teve um papel importante na reforma parcial de Rishikesh, uma cidade de vegetação abundante no norte da Índia, às margens do Ganges e ao pé do Himalaia.

"Havia pegadas de leopardo e esterco de elefante. Nós construímos um cercado para manter os animais longe da reserva de tigres vizinha", relata.

Em fevereiro de 1968, os Beatles chegaram à localidade remota. Poucos meses antes, o empresário emblemático do grupo, Brian Epstein, havia morrido, vítima de uma overdose de barbitúricos, e a tensão era palpável entre os Fab Four.

Depois de uma iniciação na meditação transcendental no verão de 1967, em Gales, os quatro foram convencidos por Maharishi Mahesh Yogi (1917-2008) para que o seguissem com suas companheiras e outras pessoas até o retiro de Rishikesh.

No local, o grupo criou quase 50 canções, incluindo I'm So Tired e The Continuing Story of Bungalow Bill.

Os músicos de Liverpool foram acompanhados pelo músico Donovan, por Mike Love dos Beach Boys, pela atriz Mia Farrow e pela irmã mais nova desta, Prudence, que passava os dias concentrada na meditação, trancada, o que gerou preocupação e inspirou John Lennon a compor Dear Prudence.

A fauna de Rishikesh também pode ter inspirado John em canções como como Everybody's Got Something to Hide Except Me and My Monkey, que também poderia ser sobre a heroína e Yoko Ono.

Ao observar dois macacos em um ato de reprodução, Paul e John tiveram a ideia para Why Don't We Do It in the Road, enquanto a presença de Mike Love contribuiu para o nascimento de Back in the USSR, paródia de California Girls, dos Beach Boys.

Com exceção de Ringo Starr, que passou apenas 10 dias no local por problemas estomacais, o restante do grupo aproveitou o retiro e as sessões de meditação.

"Me senti como se fosse uma pena que flutuava sobre um tubo de ar quente', contou mais tarde Paul McCartney.

Agit Singh, 86 anos e dono de uma loja de instrumentos musicais, fica emocionado ao recordar o chá que ofereceu aos astros do rock.

"Eram muito educados, não eram arrogantes ou algo assim", afirma, antes de lembrar que consertou uma guitarra de John. "Eu sempre falei que eles eram boas pessoas."

Mas com o passar do tempo, o ambiente ficou tenso, especialmente por causa dos boatos das insinuações sexuais de Maharishi e por seu evidente desejo de ganhar dinheiro às custas dos pupilos famosos.

Paul permaneceu no local por cinco semanas, enquanto George e John ficaram por dois meses. Quando Maharishi perguntou porque estavam deixando o retiro, Lennon teria respondido ao guru: "Se é tão cósmico, você vai saber".

Apesar da mudança de sentimento, os Beatles contribuíram muito para a fama de Rishikesh entre os ocidentais e para a popularidade da meditação. Maharishi chegou inclusive a ser capa da revista Time em 1975.

Abandono e reforma do ashram

O ashram prosperou durante algum tempo, mas depois entrou em decadência, até ser abandonado em 2001. A vegetação dominou o local.

A situação permaneceu assim até 2016, quando começou a reforma.

Na atualidade o visitante precisa pagar ingresso — 600 rupias os estrangeiros (7,50 euros) e 150 rupias os indianos — para entrar no local, onde existe uma cafeteria, uma exposição de fotos e painéis informativos.