Repercussão da morte da cantora Miúcha, irmã de Chico Buarque

Caetano Veloso, músico:

"Conheci #Miúcha em Salvador. Ela estava grávida de Bebel Gilberto. Agradeço a #CarlosCoqueijo ter tido contato com essa pessoa especial em momento tão significativo: ele quis que a turma de música do Vila Velha conhecesse #JoãoGilberto, então casado com ela. Ao longo dos anos, Miúcha teve presença sempre luminosa em minha vida. Tanto como artista quanto como pessoa. Tornei-me camarada constante de Chico Buarque no período de idas e vindas Rio-São Paulo. Fui umas poucas vezes à casa dos Buarque de Hollanda. Conheci os outros irmãos de Chico, mas Miúcha, que eu já encontrara antes, vivia nos Estados Unidos, depois no México. Sua musicalidade e a força que esta teve na formação de Chico é fato que este atesta ao lembrar treinamentos recreativos de abertura de vozes harmônicas. E ela aparecia cantando lindamente com João no segundo álbum deste com #StanGetz

De volta ao Brasil, Miúcha nos aproximou de #JoãoDonato, com quem apareceu muitas vezes em meu apartamento na Delfim Moreira. Também foi com ela que #TomJobim foi umas vezes nos visitar.

Sempre sorridente e gostando muito de viver, Miúcha era toda música, na intimidade ou no palco do #Canecão. Com Vinicius e Tom. E em todas as gravações solo que fez. Anos depois, aquela participação divina no show de #Bethânia! E agora, enquanto escrevo estas palavras diante da notícia de sua morte, Cézar Mendes me diz que ‘Aquele Frevo Axé’, canção que amo apaixonadamente, parceria dele comigo, foi a última música que Miúcha gravou. Paro de escrever e vou pedir a Cezinha que ponha a gravação para eu ouvir (a faixa será lançada em breve)"

Bebel Gilberto, cantora e filha de Miúcha:

"Pra sempre no meu coração. Te amo muito. Descansa meu amor... Saudades"

Daniela Mercury, cantora:

"Perdemos Miúcha! A sua música faz parte da minha vida"

Marina Lima, cantora:

"Miúcha... Muita luz"

Matheus Nachtergaele, ator:

"Te ouço tanto, Miúcha... até deuses... Fiquei triste"

Gloria Perez, dramaturga:

"Que notícia triste! Perdemos Miúcha!"

Olívia Hime, cantora:

"Nossa querida Miúcha nos deixou hoje, aos 81 anos de vida, 43 de carreira.

Uma das principais colaboradoras da bossa nova, Miúcha tornou-se figura marcante

na música brasileira. A mais alegre e amada por tantos! Ficaremos todos com muitas

saudades"

Cida Moreira, cantora:

"Eu a conheci, bebemos juntas em tempos memoráveis no Rio de Janeiro. Era doce, leve, engraçada.

Não quero dizer nada, o silêncio se impõe, majestoso"

Marcelo Calero, ex-ministro da Cultura e deputado federal eleito pelo Rio:

"Uma perda irreparável. Descanse em paz"

Fióti, músico:

"Meus sentimentos à família de Miúcha, uma das grandes interpretes da música brasileira"