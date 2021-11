Renato Teixeira e Fagner gravam álbum com inéditas

Em um estúdio na produtora Kuarup, em São Paulo, Raimundo Fagner e Renato Teixeira brincam com a pronúncia da palavra “porque”, que abre uma das estrofes de Rastros da Paixão. Trata-se de uma das oito músicas inéditas que os dois compuseram para o álbum Naturezas, o primeiro que fazem juntos, com lançamento previsto para março de 2022.

Leia Também Gilberto Gil é eleito para a Academia Brasileira de Letras

Fagner é de Orós, no sertão cearense. Teixeira, de Santos, onde morou até os 2 anos, mas foi criado em Taubaté, no interior de São Paulo, onde começou a fazer música. Portanto, é natural que Teixeira puxe a pronúncia do erre. Longe de qualquer bairrismo, o momento de descontração – acompanhado pelo Estadão no dia 9 – revela uma amizade de longa data, que começou no lugar em que agora eles colocam as vozes nas canções que selam essa parceria.

O álbum Naturezas, que Fagner e Teixeira gravam juntos, celebra uma amizade que já soma quase 50 anos. E mais: traz uma série de incríveis coincidências que envolvem o estúdio onde a produção está sendo feita.

Nos anos 1970 e 1980, Teixeira morou com a família na casa onde agora funciona a produtora Kuarup. E foi nela que, em 1977, compôs Romaria, canção sertaneja, ou melhor, caipira, que ele entregou à cantora Elis Regina e virou um dos maiores êxitos de sua carreira.

No cômodo em que o estúdio está instalado, e que recebeu o nome de Renato Teixeira depois que o dono da produtora, Alcides Ferreira, soube desse fato, o compositor tinha também um pequeno espaço de música, com um gravador de rolo, uma coleção de discos de 78 rotações e um laboratório para revelar fotografias.

Foi nele que, em 1972, ele recebeu Fagner, após a indicação de um amigo em comum. O cearense trazia debaixo do braço a fita do que seria o seu primeiro LP da carreira, o hoje clássico Manera Fru Fru, Manera, produzido por Roberto Menescal, com arranjos de Luís Carlos Ramos e Ivan Lins.

Nesse disco, há canções como Mucuripe e Moto I, ambas em parceria com o conterrâneo Belchior, outro que estava em busca de um lugar ao sol do Sul do País, e Canteiros, feita a partir de poema de Cecília Meireles. Entre as participações especiais, a cantora Nara Leão, o percussionista Naná Vasconcelos e o baixista americano Bruce Henry. Uma turma de peso.

“Nossa geração, quando fazia algo, tinha certeza de que era bom. Minha lembrança era de estar ouvindo algo muito surpreendente”, diz Renato, sobre aquele dia. “Eu gravei o disco no Rio, mas vim a São Paulo para uma apresentação na TV Cultura. A gravadora estava esperando o momento certo de lançá-lo, pois eu ainda não era conhecido”, completa Fagner.

Para exemplificar o que fala sobre seus conterrâneos, Teixeira volta ainda mais tempo. Em 1967, quando participou do 3.º Festival de Música Popular Brasileira da TV Record, com a canção Dadá Maria, cantada pela então iniciante Gal Gosta em parceria com Silvio César.

Em um dos intervalos dos ensaios, foi até o bar ao lado do Teatro Record, em São Paulo, e viu um sujeito com “cara de soldado do Exército”. “Eu tinha servido no Exército e o vi lá. Era um peixe fora d’água. Perguntei se ele era soldado. Ele respondeu: não, eu era sargento, mas acabei de dar baixa. Era o Martinho da Vila. E aí cantava aqueles sambas maravilhosos. Foi o mesmo impacto de quando ouvi Fagner e Belchior depois. Algo estranho e diferente”, afirma.

As interseções das carreiras de Teixeira e Fagner não param por aí. A primeira gravação de importância do paulista foi de Roberto Carlos, a canção Madrasta, parceria com Beto Ruschell, em 1968. Fagner também fisgou o rei com a canção Mucuripe, em 1975. Antes, Elis Regina a registrou em disco de 1972. “Mas quem deu impulso para a música foi o Roberto. A gravação de Elis era muito intimista. Não rolou”, diz Fagner.

Mucuripe, aliás, é uma das que foram gravadas por Fagner e Teixeira para o disco Naturezas. De dentro do aquário do estúdio – sala acústica onde se gravam as vozes –, o cantor cearense ouve a reportagem do Estadão perguntar se o paulista canta na faixa. “Canta, mas não sabemos ainda se vai entrar”, responde, de pronto.

Mais tarde, fora do estúdio, ele explica a incerteza. “O Renato é apaixonado pela música, mas ela não tem a ver com esse álbum. Quero que esse trabalho seja algo nosso mesmo.”

Tocando em Frente, sucesso de Teixeira em parceria com Almir Sater, também está gravada. Tanto que será lançada no próximo mês, como primeiro single do álbum. A gravadora quer aproveitar o gancho dos 30 anos da canção. O arranjo da faixa coube a Natan Marques.

Renato Teixeira, depois de décadas morando na Serra da Cantareira, próximo a São Paulo, agora vive nos Jardins. Fagner, desde sempre, divide seu tempo entre o Rio de Janeiro e Fortaleza. Para compor as canções do disco, os dois usaram um aplicativo de mensagens e a qualquer hora que a inspiração chegasse, eles trocavam arquivos de voz.

Teixeira se deixou guiar pelas melodias de Fagner. “O cara é o melodista de Mucuripe, o que mais posso dizer? Sempre fui ligado na melodia e por ela eu identifico as palavras. Nas letras, há um pouco de reflexão social, filosófica e poética. Eu não vou muito pelo ‘eu te amo, quero você, vou morrer por você’. Prefiro fazer algo mais complexo”, conta. “Renato é rápido”, completa Fagner.

Na faixa Arte e Poesia, a reflexão passa pela constatação de novos tempos. “Pois tudo muda com o passar do tempo. Tudo vai, não tente ir atrás”, diz a letra. A reportagem questiona, então, se eles não sentem falta de serem gravados por outros intérpretes, como no passado.

“Hoje, nós somos os grandes”, observa Teixeira. “Esse disco está muito bonito. Tem história. O mercado precisava de algo assim. E não é um disco regional. Nossa música continua sendo paulista e nordestina, aí estão nossas naturezas. Mas é uma música popular nacional, que sempre foi grande.”

Entre as oito inéditas de Naturezas, a única em que há outros parceiros é Eu Só Quero Ser Feliz, na qual constam os nomes de Antônio Adolfo e Fausto Nilo.

Para amarrar ainda mais os laços, a capa foi entregue a Elifas Andreato, responsável por ilustrar discos de Martinho, Clementina de Jesus, Clara Nunes, Toquinho e Vinicius, Paulinho da Viola, entre outros. Nela, os perfis de Fagner e Teixeira aparecem em meio a uma colorida representação da natureza.

Trechos das músicas

Rastros da Paixão

(Raimundo Fagner/ Renato Teixeira)

“Quem conhece as curvas da paixão pondera/ E se guia pelo bom senso das canções/

Que você cria e se deixa levar pela magia/ Feiticeira e fraternal do seu cantar”

Aqui é Ceará

(Raimundo Fagner/Renato Teixeira)

“Vê, a melodia nasce aqui

Deliciosamente na canção

O vento passa, e deixa o som

Aqui é Ceará”

766E3C01-53A8-483E-9B06-CCE0C7108013 “Sempre fui ligado na melodia e por ela eu identifico as palavras. Nas letras, há um pouco de reflexão social, filosófica e poética” E0EAB005-9061-4B3D-86B9-AEB61693E313 Fagner