Relembre os sucessos de Johnny Cash, que faria 90 anos em 2022

Há 90 anos, em 26 de fevereiro de 1932, nascia o cantor country Johnny Cash. Apesar de altos e baixos ao longo de sua carreira, lançou diversos trabalhos entre as décadas de 1950 e 2000, e fez bastante sucesso com diversas músicas.

Em 1999, foi diagnosticado com uma doença neuro-degenerativa, a síndrome de Shy-Drager, a qual enfrentou até sua morte, em 12 de setembro de 2003, aos 71 anos.

Para conhecer mais sobre a vida e obra de Johnny Cash, fica a sugestão do filme Johnny e June (2005), com Joaquin Phoenix e Reese Whiterspoon, que retrata seu problema com drogas e o apoio em sua segunda mulher para enfrentar a questão. Há ainda Man In Black (O Homem de Preto), sua autobiografia escrita em 1975.

Relembre abaixo alguns de seus principais sucessos: