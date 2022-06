Rei das 'love songs', duo Air Supply vem ao Brasil em outubro

Duas das vozes mais proeminentes do repertório romântico pop desde 1975, o Air Supply vem ao Brasil para fazer quatro shows em outubro. Os australianos Russell Hitchcock e Graham Russell trazem sua coleção de hits para uma apresentação em São Paulo, dia 16 de outubro, no Espaço Unimed. Os outros shows serão em 13 de outubro, em Olinda; 15, no Rio de Janeiro; e 18, em Curitiba.

Em 2020, eles chegaram à marca dos cinco mil shows realizados só em Las Vegas e foram eleitos pelo jornal Herald Sun como uma das cinco maiores bandas australianas de todos os tempos, ao lado de AC/DC, Bee Gees e INXS. Canções que dominam as rádios de ‘love songs’ desde os anos 70 estarão na lista, como o primeiro hit, Lost in Love, e I Can Wait Forever, All Out of Love, The One That You Love, Sweet Dreams, Making Love Out of Nothing at All, Someone Who Believes in You, Goodbye, Here I Am, Stop the Tears, Lonely Is The Night, Young Love e Just As I Am.

Shows

Dia 13 de Outubro, quinta-feira em Olinda no Classic Hall às 21:00horas

Dia 15 de Outubro, sábado no Rio de Janeiro no Vivo Rio às 21:00horas

Dia 16 de Outubro, domingo em São Paulo no Espaço Unimed às 20:00horas

Dia 18 de Outubro, terça-feira em Curitiba no Teatro Guaira às 21:00horas

Vendas de Ingressos:

Dia 28 de Junho das 2022 às 12h

Pré-venda para sócios Clube Shows Ouro

http://www.clubeshows.com.br/

Venda – Dia 29 de Junho de 2022 às 12h

www.poladian.com.br