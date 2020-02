'Redemption Song', de Bob Marley, ganha novo clipe para comemorar 40 anos do seu lançamento

Cerca de 2,7 mil desenhos originais compõem o novo videoclipe lançado nesta quarta-feira no canal oficial de Bob Marley no YouTube, em comemoração aos 40 anos do lançamento do sucesso Redemption Song.

LEIA TAMBÉM > Reggae é escolhido Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Unesco

No próximo mês de outubro, quando será realmente o aniversário da música, considerada uma das melhores de todos os tempos pela revista Rolling Stone e incluído no álbum Uprising, o último lançado pelo cantor jamaicano antes de sua morte, em 1981.

Inspirado no discurso pan-africanista do palestrante Marcus Garvey, o relançamento de Redemption Song é agora produzido com um videoclipe dos artistas Octave Marsal e Theo de Gueltz.

Além disso, a nova versão do clipe é lançada no ano em que Bob Marley completaria 75 anos. Aliás, a data de nascimento do músico é exatamente nesta quinta, 6. Portanto, vários outras novidades, apresentações ao vivo e materiais raros estão planejados.

Quando Redemption Song foi composta, por volta de 1979, Marley já havia sido diagnosticado com câncer em um dedo do pé, doença acabaria com sua vida.