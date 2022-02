Red Hot Chili Peppers prepara o lançamento de música inédita após retorno de John Frusciante

Fãs da banda Red Hot Chili Peppers estão animados com as dicas que a banda vem dando sobre o lançamento de um novo single, que segundo rumores, sai nesta sexta-feira, 4 de fevereiro.

Além do lançamento do single, chamado Black Summer de acordo com as informações que correm pela internet, também circula uma possível capa do single.

A banda, liderada por Anthony Kiedis, anunciou a volta de John Frusciante, guitarrista que teve sua última participação em um disco lançado em 2006, o Stadium Arcadium. Já o último lançamento geral da banda foi The Getaway, de 2016. Frusciante é conhecido pelo toque de guitarra que traz melancolia a um toque épico, como eram as músicas no começo da conjunto, antes da saída de John.

Ainda não há qualquer informação sobre esse possível lançamento, além do divulgado pela banda, que irá fazer uma turnê mundial em 2022 entre junho e setembro. O Brasil não está incluso por hora.