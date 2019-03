Red Hot Chili Peppers faz show para mais de 10 mil pessoas em frente as pirâmides do Egito

A banda californiana Red Hot Chili Peppers se apresentou nesta sexta-feira em frente as grandes pirâmides de Gizé, no Egito, animando mais de 10 mil pessoas no local e muito mais através de uma transmissão ao vivo.

Com a silhueta dos três monumentos atrás do palco, a banda de funk-rock abriu o show com Can’t Stop, do álbum By The Way de 2002, seguida por Californication, Dark Necessities e outros hits.

O espetáculo, realizado sob forte esquema de segurança, foi promovido pelo Ministério de Turismo do Egito, que está tentando colocar o país de volta no mapa como um grande destino de viagens, depois que uma revolução em 2011 e anos de subsequente instabilidade assustaram muitos visitantes.

“Foi muito trabalhoso chegar aqui, mas com certeza valeu a pena”, disse a fã Christina Robertson, de Madison, Wisconsin, que deixou cinco filhos em casa para viajar.

“Eu sempre quis vir ao Egito, eu sempre quis ver as pirâmides, é espetacular, é um sonho, e ver o Red Hot Chili Peppers aqui, minha banda favorita de todos os tempos.”

O vocalista Anthony Kiedis, o baixista Michael “Flea” Balzary e o baterista Chad Smith se juntam a nomes como The Grateful Dead, Scorpions e Frank Sinatra ao se apresentar em uma das sete maravilhas do mundo.

O Red Hot Chili Peppers será uma das atrações do Rock in Rio 2019, tocando na noite do dia 3 de outubro.