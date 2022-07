Red Hot Chili Peppers anuncia 'Return of the Dream Canteen', seu segundo álbum em 2022

A banda americana Red Hot Chili Peppers deixou os fãs animados durante o fim de semana com o anúncio de mais um álbum, intitulado Return of the Dream Canteen, que ficará disponível ainda este ano.

O disco chegará às lojas e plataformas de áudio em 14 de outubro, pouco mais de seis meses após o lançamento de Unlimited Love, lançado pela banda em abril. Ambos são produzidos por Rick Rubin.

De acordo com a banda, em um comunicado divulgado pela Pitchfork, os dois discos foram gravados simultaneamente, como resultado do reencontro do grupo com o guitarrista John Frusciante. "Return of the Dream Canteen é tudo o que somos e sempre sonhamos em ser. Está embalado. Feito com o sangue de nossos corações", diz a mensagem.

Unlimited Love marca o retorno de Frusciante à banda desde o disco Stadium Arcadium, de 2006, e foi o primeiro lançamento do grupo desde The Getaway, de 2016. "Fomos em busca de nós mesmos como a banda que de alguma forma sempre fomos. Só por diversão, nós improvisamos e aprendemos algumas canções antigas. Em pouco tempo começamos o misterioso processo de construção de novas canções", disse o grupo sobre o encontro que acabou resultando em dois discos.

Red Hot Chili Peppers começou uma turnê pelos Estados Unidos no último sábado, 23, com um show em Denver no estado do Colorado. Entre os convidados da caminhada, que deve seguir até setembro, estão nomes como The Strokes e Post Malone. Por enquanto, a banda não tem previsão de realizar um show no Brasil.