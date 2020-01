Raul Seixas é homenageado em show gratuito com Frejat e Luiza Possi

Morto em 1989, Raul Seixas permanece como um dos principais artistas da música brasileira. A obra do cantor e compositor será lembrada no projeto Colgate Clássicos - Toca Raul, que ocorre na plateia externa do Auditório Ibirapuera, no Parque Ibirapuera, em 26 de janeiro, a partir de 16h. A apresentação, gratuita, conta com a Orquestra Arte Viva, regida por Amilson Godoy. Frejat e Luiza Possi cantam músicas do 'Maluco Beleza'.

O show terá releituras de grandes sucessos de Raul, como Metamorfose Ambulante, Sociedade Alternativa e Maluco Beleza. A Orquestra Sinfônica Arte Viva, criada em 1996 por Godoy, já tocou com grandes nomes da música brasileira, entre eles Milton Nascimento, Gilberto Gil e Gal Costa.