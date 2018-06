Rapper Meek Mill é libertado da prisão depois de meses de campanha

O rapper norte-americano Meek Mill, que ficou preso durante cinco meses devido a uma violação de condicional, foi solto de uma prisão da Pensilvânia na terça-feira, 24, depois que o principal tribunal do Estado lhe concedeu uma fiança, informou seu advogado, no desfecho de uma campanha apoiada por muitos astros que pediam a soltura.

A Suprema Corte da Pensilvânia ordenou que um tribunal inferior libertasse o autor de All Eyes on You e lhe concedesse uma nova audiência devido a “problemas de credibilidade de um policial que foi uma ‘testemunha fundamental’” em suas condenações por porte de armas e drogas em 2008, como mostraram documentos da corte.

“Gostaria de agradecer a Deus, minha família e todos os meus defensores públicos por seu amor, apoio e encorajamento durante esta época difícil”, disse Meek Mill no Twitter.

“Embora os últimos cinco meses tenham sido um pesadelo, as orações, visitas, ligações, cartas e manifestações me ajudaram a me manter positivo”, acrescentou.

