Rapper Edi Rock, do grupo Racionais MCs, revisita sua juventude em novo clipe

O Rapper Edi Rock, do grupo Racionais MCs, revisita sua juventude e conversa com seu 'eu passado' em Sonhos em Construção, novo single lançado na última sexta-feira. A música, composta em parceria com Don Pixote, do grupo paulista U-Time, dá o tom para o terceiro álbum solo do cantor, ainda em gravação.

"Com 30 anos de estrada, chega uma hora em que já falamos de tudo e mais um pouco", conta Edi. Tendo isso em vista, agarrou o momento para refletir sobre a própria história.

Nos versos, Edi narra sua infância na Vila Mazzei, zona norte de SP, e o início de sua trajetória no rap. "Sou o que sou por causa da Mazzei. Foi onde eu me criei, o bairro que me direcionou", relembra.

A canção foi lançada com um clipe dirigido por Rafael Carvalho. No vídeo, fotografias do artista em três fases de sua vida - infância, adolescência e início do Racionais - são pano de fundo para o seu discurso. Enquanto assiste à sua própria história, canta sobre os percalços que teve de superar. "É um assunto particular e ao mesmo tempo comum a todo brasileiro, qualquer um pode se identificar com pelo menos uma palavra do que eu digo".

Com participação da cantora Simone Brown, a música alterna versos cantados em tom de R&B com um rap melódico sobre batida suave. "O R&B tá no meu sangue, assim como o soul, o funk e o samba", diz o rapper, que antecipa que essa mescla de gêneros vai permear todo o seu novo disco.

Para ajudar na empreitada, Edi contou com a ajuda de antigos e novos parceiros. Além de Simone Brown e Don Pixote (que também colaborou em outras músicas), outros artistas - principalmente produtores e DJs - vão participar do álbum, que será calcado nessas conexões. "Desde a letra e as bases, gosto sempre de trabalhar com parcerias, isso é algo que sempre me fortalece. Como disse, já falamos de quase tudo", diz Edi, ressaltando a importância desse tipo de troca.

A música e o clipe estão disponíveis nas plataformas digitais do cantor desde 5 de outubro. É o primeiro lançamento de Edi com a Som Livre, gravadora com a qual assinou em março para editar seu novo álbum. Mergulhado no estúdio desde o ano passado, ele revela que pretende lançar um novo single por mês até a conclusão do disco, prevista para o meio de 2019.