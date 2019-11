Rapper Drake fará parceria com produtores de maconha de Toronto

Os maiores representantes de uma nova leva de produtores de maconha do Canadá somarão forças com o rapper Drake para lançar um empreendimento conjunto devidamente licenciado na cidade de Toronto para produzir e distribuir cannabis, anunciaram as duas partes nesta quinta-feira.

Segundo o acordo, o artista ganhador de vários prêmios Grammy, que é original de Toronto, terá uma participação de 60% de uma subsidiária da Canopy Growth, que produz cannabis na vizinha Scarborough, no Estado de Ontario, e tem ações na bolsa.

As ações da Canopy, que no ano passado recebeu um grande investimento da Constellation Brands, da cerveja Corona, subiram cerca de 3% no início do pregão na bolsa norte-americana.

Drake é o nome mais recente de uma lista de artistas e celebridades que se uniram a empresas de cannabis canadenses desde que o país aprovou o uso recreativo de maconha.

No início deste ano, a guru de estilo de vida Martha Stewart se tornou conselheira da Canopy para desenvolver uma linha de produtos derivados de maconha para humanos e animais. O rapper Snoop Dogg também fez uma parceria com a Canopy por meio de uma unidade chamada Tweed.

A Canopy e Drake disseram que o empreendimento, batizado de More Life Growth Co, será “centrado no bem-estar, na descoberta e no crescimento pessoal geral”.