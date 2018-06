Rapper Craig Mack morre aos 46 anos nos EUA

WALTERBORO, S.C. — O rapper Craig Mack, mais conhecido pelo sucesso Flava in Ya Ear, de 1994, morreu aos 46 anos, na Carolina do Sul, Estados Unidos.

A polícia do condado de Colleton diz que o artista morreu em sua casa em Walterboro, às 21h da segunda-feira, 12, horário local. As autoridades dizem que aparentemente o rapper morreu de causas naturais.

O nativo de Long Island, Nova York, fez parte do selo Bad Boy Entertainment, de "Diddy" Combs, que lançou seu primeiro projeto, Project: Funk da World, com Flava in Ya Ear, indicado a um Grammy. Seu single seguinte, Get Down, também foi de ouro.

Seu segundo álbum, Operation: Get Down, veio em 1997, mas Mack saiu da indústria da música para se dedicar à religião.