Rapper americano Fredo Santana morre aos 27 anos

O rapper norte-americano Fredo Santana morreu aos 27 anos, de acordo com a revista XXL. Informações oficiais ainda não foram divulgadas, mas fontes da revista dizem que o rapper sofreu falha nos rins.

Em outubro de 2017, o rapper foi internado com falha nos rins e no fígado, possivelmente por conta do uso de lean (droga com xarope de codeína). Na época, ele compartilhou a experiência com fãs nas redes sociais.

Fredo Santana fez sucesso no mainstream americano com seu primo Chief Keef no início da década de 2010, e depois lançou mixtapes e o disco Trappin Ain't Dead.