Radiohead processa Lana Del Rey por suposto plágio

NOVA YORK - A cantora americana Lana Del Rey anunciou no domingo, 7, que a banda britânica Radiohead entrou com ação judicial por considerar que uma de suas canções se parece demais com Creep.

A artista de 32 anos insiste que não se inspirou no sucesso dos roqueiros para escrever Get Free. A canção, que faz parte do álbum Lust for Life, tem a sequência de acordes parecidos com os de Creep.

Del Rey confirmou a denúncia depois que o tabloide britânico The Sun deu a notícia, em que assegura que a cantora propôs um acordo. O Radiohead recusou os créditos da canção, de acordo com o jornal.

"Ofereci até 40% dos direitos nos últimos meses, mas eles só aceitariam 100%", disse a cantora no Twitter. "Os advogados deles foram implacáveis, e agora vamos nos ver no tribunal."

Os representantes do Radiohead ainda não se manifestaram sobre a questão.

Lana Del Rey é uma das atrações do Lollapalooza Brasil 2018.

Ouça as duas canções: