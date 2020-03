‘Rádio Eldorado’ lança programa no Instagram

O isolamento mexeu com a rotina de todo mundo - e com a Rádio Eldorado (FM 107,3) não foi diferente. Alguns apresentadores passaram a transmitir de casa, mas Roberta Martinelli deixou várias edições de seu programa musical, o Som a Pino, já gravadas. Para matar as saudades de fazer ao vivo, ela estreia nesta quarta-feira, às 19 horas, o programa Casa Comigo, transmitido no Instagram da emissora, com 1 hora de duração.

A ideia, segundo Roberta, foi aproveitar o isolamento para fazer algo mais informal. “Vi uma live da Ivete Sangalo na cozinha de casa, sem maquiagem, com a família, que me inspirou muito”, diz. Assim, Roberta - e seus convidados, que variam semana a semana - vão passear pelos cômodos da casa. “Vamos trazer um tema diferente para a conversa em cada cômodo, falando sobre assuntos que a gente não costuma falar normalmente”, conta a apresentadora. Cada espaço da casa também terá uma trilha sonora própria.

O nome, segundo ela, foi uma brincadeira com o fato não apenas de ficar em casa, mas de casar consigo mesma durante esse processo de isolamento social. “Tem um bloco de carnaval em São Paulo que tem o mesmo nome. Agora é o bloco solitário”, brinca Roberta. O programa de estreia traz como convidada a cantora Paula Lima, para quem a ferramenta do Instagram será uma novidade. “Vai ser a primeira live que eu faço. Vai ser muito interessante, porque vou estar fazendo algo que adoro, que é trabalhar”, conta.

Paula conta que o convite lhe deu uma injeção de ânimo extra em tempos de tantas incertezas por causa do avanço do novo coronavírus. “Me deu outra energia”, diz ela. “Vai ser algo muito diferente do que costumo fazer, bem mais informal.”

Segundo Roberta, além de músicos e cantores - que vão aproveitar para dar uma canja para os ouvintes -, virão convidados de várias áreas, como podcasters, atores e outras personalidades.

Emanuel Bonfim, diretor artístico da Rádio Eldorado, explica que o horário do programa (19 horas) não foi escolhido por acaso. Como a emissora é obrigada a transmitir a Voz do Brasil nesse horário, a ideia é oferecer uma outra opção para o ouvinte acompanhar a programação. “Já temos essa possibilidade no site, mas a transmissão via Instagram tem outra proposta e linguagem”, explica.