Rádio Eldorado escolhe o melhor disco da música brasileira do século 21

A Eldorado FM prepara uma programação especial para comemorar mais um Dia da Música Brasileira. Ao longo de todo o dia 17 de outubro, quinta-feira, a rádio dos melhores ouvintes apresenta As 100 Mais da Eldorado com uma seleção com as gravações nacionais mais emblemáticas dos nossos quase 62 anos de história.

Ao meio-dia, Roberta Martinelli, colunista do Caderno 2, apresenta uma edição especial do programa Som a Pino. A convidada é a cantora Liniker, que fala sobre sua carreira e apresenta versões exclusivas e ao vivo de suas músicas ao pino da Rádio Eldorado. Mais tarde, às 18h, Emanuel Bomfim e Leandro Cacossi recebem a apresentadora Sarah Oliveira no programa Fim de Tarde para um bate-papo com o cantor Arnaldo Antunes.

À noite, uma série de programas encerra a programação em grande estilo, com registros exclusivos da rádio e da Gravadora Eldorado, músicas icônicas do passado e do presente e a participação dos ouvintes. Para isso, a Eldorado selecionou 30 discos gravados a partir de 2001 que representam o movimento musical brasileiro dos últimos anos.

Dia da Música Brasileira na Eldorado FM

09h30 – “As 100 Mais da Música Brasileira”

12h – “Som a Pino Especial” Liniker

18h – “Fim de Tarde Especial” Arnaldo Antunes

21h – “Os Melhores Discos Nacionais do Século XXI”

22h – “O Velho e o Novo”

23h – “As Preciosidades da Eldorado”