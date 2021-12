Racionais, Dilsinho e Jota Quest farão shows no YouTube em prol da redução dos impactos da pandemia

A partir de 9 de dezembro, Racionais MC's, Dilsinho e Jota Quest terão um objetivo em comum: conscientizar. Afinal, nesta data, começam shows especiais dos três no YouTube com a ideia de mostrar para a população os impactos da pandemia e falar da Agenda 2030 da ONU, com foco em Fome Zero e Agricultura Sustentável, Saúde e Bem-estar, e Educação de Qualidade, alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

O especial começa com um show de Dilsinho, no dia 9 de dezembro, em apoio ao Fome Zero, da ONU, fomentando ações em combate à fome. O projeto Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida receberá recursos que irão beneficiar cerca de 25 mil pessoas do Norte, Nordeste e Sudeste, que receberão doações de cestas básicas. A organização não-governamental apoia projetos nas áreas de agricultura familiar, segurança alimentar, luta por políticas públicas de combate à fome e ações diretas para redução da fome e miséria nas comunidades em que atua, por meio da extensa rede de comitês comunitários.

Depois, já no dia 14 de dezembro, os Racionais MC's voltam a se apresentar após dois anos afastados dos palcos. O especial incentiva a saúde e bem-estar e busca, por meio da telemedicina, atender maiores de 18 anos para questões de saúde mental. Assim, em parceria com a plataforma de saúde mental Zenklub e a ONG Movimento Saber Lidar, mais de 2 mil pessoas, das regiões Sul e Centro-Oeste, serão beneficiadas com mais de 6 mil sessões a serem realizadas. Já com o Movimento #MenteEmFoco, o Pacto Global irá capacitar empresas brasileiras para a implementar práticas de saúde mental nas operações.

Por fim, para encerrar o projeto em 2021, a banda Jota Quest se apresenta em 21 de dezembro para fomentar a educação de qualidade. A ação beneficiada será a Pré Enem Morro do Papagaio (PEMP). Os alunos e alunas das favela Morro do Papagaio (BH) e do ENCCEJA (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos) receberão educação preparatória para o Enem, vale-gás, internet, alimentação, apoio para as provas (materiais, transporte e lanche), suporte na realização de matrícula nas faculdades (documentação e informações sobre bolsa de estudo), além de atividades extras como yoga, teatro, entre outras, com o objetivo fomentar e apoiar ações para apoiar estudantes que estão se preparando para o ENEM e suas futuras carreiras profissionais.

Os shows acontecem sempre às 20 horas, nos canais oficiais dos artistas no YouTube.

“Trabalhamos de perto com cada um deles para alinhar seus valores e interesses ao nosso objetivo principal. Sabemos que tanto Racionais, como Dilsinho e Jota Quest são peças atuantes na busca por mais igualdade social, seja no viés de saúde mental, emprego, educação ou outros. Acompanhando-os, nosso time identificou esses interesses em comum e fez o convite, que logo foi aceito e começamos a trabalhar juntos”, explica Walter Venício, gerente de parcerias para o YouTube Music para América Latina, ao Estadão. “Os Racionais, por exemplo, estavam longe dos palcos há mais de dois anos, e voltaram pois acreditaram no projeto, isso é muito gratificante. Eles entregam uma produção espetacular”.

O projeto

O convite para os artistas partiu do YouTube e da Rede Brasil do Pacto Global da ONU para fortalecer esses propósitos. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (chamados apenas de ODS) buscam assegurar os direitos humanos, acabar com a pobreza, lutar contra a desigualdade e a injustiça, alcançar a igualdade de gênero e o empoderamento de mulheres e meninas, agir contra as mudanças climáticas, bem como enfrentar outros dos maiores desafios de nossos tempos. A música surgiu como uma forma de propagar ideias.

“Neste ano, tivemos a ideia de financiar um projeto com shows inéditos de lives de artistas, mas queríamos amparar esse projeto com um parceiro com expertise o bastante para nos guiar rumo às áreas da sociedade mais afetadas pela pandemia”, explica Walter. “Então entramos em contato com o time do Pacto Global da ONU, que nos apresentou aos ODS”.

Como principal interlocutor, o Pacto Global da ONU tem atuado com o setor privado nessa agenda, já que as empresas e organizações têm um papel essencial nesse processo como grande detentor do poder econômico, propulsor de inovações e tecnologias influenciador e engajador do público, como governos, fornecedores, colaboradores e os consumidores.

Além do oferecimento do projeto, que se estenderá para outros Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis em 2022, com a participação de ainda mais artistas e ONGs apoiadas, o YouTube Music doou R$ 1,4 milhão para as causas selecionadas pela ação, quantia que será dividida entre as iniciativas e visa apoiar a sociedade, ajudando a minimizar os impactos causados pela pandemia no Brasil desde o começo de 2020.