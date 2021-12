Racionais, Dilsinho e Jota Quest farão shows especiais no YouTube

A partir de 9 de dezembro, Racionais MC’s, Dilsinho e Jota Quest terão um objetivo em comum: conscientizar. Afinal, nessa data eles começam shows especiais no YouTube com a ideia de mostrar os impactos da pandemia e falar sobre a Agenda 2030 da ONU.

Doações

O especial começa com show de Dilsinho, no dia 9, em apoio às ações em combate à fome. O projeto Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida receberá recursos que irão beneficiar cerca de 25 mil pessoas do Norte, Nordeste e Sudeste, que receberão doações de cestas básicas.

No dia 14, os Racionais MC’s voltam a se apresentar após dois anos longe dos palcos. O especial incentiva a saúde e o bem-estar e busca, por meio da telemedicina, atender maiores de 18 anos para questões de saúde mental. Mais de 2 mil pessoas, das regiões Sul e Centro-Oeste, serão beneficiadas com mais de 6 mil sessões.

Educação

Por fim, a banda Jota Quest se apresenta, no dia 21, para fomentar a educação de qualidade. A ação beneficiada será a Pré Enem Morro do Papagaio (Pemp). Jovens receberão educação preparatória para o Enem, vale-gás, internet, alimentação, apoio para as provas, suporte na realização de matrícula nas faculdades, além de atividades extras com o objetivo fomentar e apoiar ações para apoiar estudantes que estão se preparando para o Enem e suas futuras carreiras profissionais.

Os shows acontecem às 20 horas, nos canais oficiais dos artistas no YouTube.