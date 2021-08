R. Kelly volta ao tribunal para a abertura de um julgamento de crime sexual

A estrela do rhythm and blues (R&B) R. Kelly estará de volta a um tribunal criminal na quarta-feira, 18, agora para as declarações de abertura de seu julgamento federal, decorrente de anos de alegações de que ele abusou sexualmente de mulheres e meninas enquanto buscava fama e fortuna.

Mais de uma década se passou desde que Kelly foi absolvido em um caso de pornografia infantil em 2008, em Chicago. Foi um adiamento que permitiu que sua carreira musical continuasse até que a era #MeToo o alcançasse, encorajando as supostas vítimas a se apresentarem.

As histórias das mulheres ganharam ampla exposição com o documentário Surviving R. Kelly. A série mostrou como uma comitiva de apoiadores protegeu Kelly e silenciou suas vítimas por décadas, prenunciando um caso de conspiração federal de extorsão que levou Kelly à prisão em 2019.

Os promotores no Brooklyn alinharam várias acusadoras - a maioria referidas no tribunal como “Jane Does” - e ex-associadas cooperantes que nunca falaram publicamente antes sobre suas experiências com Kelly.

Elas devem prestar testemunho sobre como os gerentes, guarda-costas e outros funcionários de Kelly o ajudaram a recrutar mulheres e meninas - e às vezes meninos - para exploração sexual. Afirmam que o grupo selecionou vítimas em shows e outros locais e organizou uma viagem para ver Kelly na área da cidade de Nova York e em outros lugares, violando a Lei Mann, de 1910, que tornava ilegal “transportar qualquer mulher ou menina 'além das fronteiras estaduais' para qualquer propósito imoral”.

Quando as mulheres e meninas chegavam aos seus aposentos, um membro da comitiva de Kelly estabelecia regras sobre como e o que falar, como deveriam se vestir e que precisariam da permissão de Kelly antes de comer ou ir ao banheiro, dizem os promotores. Além disso, todos supostamente foram obrigados a chamá-lo de "papai".

Os advogados de defesa responderam dizendo que as supostas vítimas de Kelly eram groupies que compareceram aos shows dele e deixaram claro que "estavam morrendo de vontade de estar com ele". As mulheres só começaram a acusá-lo de abuso anos depois, quando o sentimento público mudou contra ele, disseram.

Kelly, 54, talvez seja mais conhecido por seu grande sucesso I Believe I Can Fly, uma canção de 1996 que se tornou um hino inspirador tocado em formaturas escolares, casamentos, anúncios e em outros lugares.

Um júri anônimo, formado por sete homens e cinco mulheres, prestou juramento para julgar o caso. O julgamento, que acontece após vários atrasos devido principalmente à pandemia, vai se desenrolar sob precauções contra o coronavírus, restringindo a imprensa e o público a transbordar de vídeos nos tribunais.

O caso de Nova York é apenas parte do perigo legal enfrentado pelo cantor, nascido Robert Sylvester Kelly. Ele também se declarou inocente de acusações relacionadas a sexo em Illinois e Minnesota.