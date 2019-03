R. Kelly deixa prisão em Chicago depois de pagar pensão alimentícia de filhos

O cantor norte-americano de R&B R. Kelly deixou a prisão em Chicago no sábado, 9, depois de pagar mais de 161.000 dólares de pensão alimentícia, informou a polícia, encerrando seu segundo encarceramento em duas semanas, após uma prisão anterior por acusações de agressão sexual a menores de idade.

Kelly, de 52 anos, foi preso na quarta-feira, 6, por não ter pago a pensão dos três filhos que ele teve com Andrea Lee. O gabinete do xerife do condado de Cook havia dito que ele teria de pagar o valor total para ser libertado.

É a segunda vez que ele liberado da prisão. Antes de ser detido na quarta-feira, o cantor estava em liberdade porque pagou fiança no caso de acusação de abuso sexual denunciado por três pessoas.

Sam Randall, um porta-voz do escritório do xerife, afirmou em uma entrevista por telefone que a fonte do pagamento não estava clara, observando que o campo para o nome no boletim havia sido deixado em branco.

“O anonimato nessa situação é muito raro”, explicou Randall. “Normalmente, esse campo do formulário é preenchido.”