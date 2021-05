Quem é Olivia Rodrigo? Ouça músicas e relembre sua carreira na TV

Olivia Rodrigo vem sendo apontada como uma das mais promissoras cantoras da nova geração. Mesmo com a pouca idade - 18 anos - as músicas da norte-americana já somam números bastante significativos em plataformas como o Spotify e o YouTube. Com a asensão meteórica, boa parte do público ainda não conhece sua breve mas já relevante carreira musical e na TV.

Provavelmente a melhor forma de saber quem é Olivia Rodrigo é ouvindo às suas músicas, em especial os singles drivers license, good 4 u e deja vu, disponibilizados antes do lançamento de seu álbum de estreia, Sour, em 21 de maio.

Na sombria drivers license, que ficou na primeira posição do Hot 100 da Billboard por oito semanas, a letra fala sobre a desilusão amorosa de uma jovem que acaba de se habilitar para dirigir. Até o momento, a canção conta com mais de 750 milhões de reproduções no Spotify, com 210 milhões em seu clipe no YouTube.

A variação de estilo em algumas de suas músicas, que em geral falam de relacionamentos indo dos ritmos calmos aos mais animados, rendem comparações a artistas como Taylor Swift - com quem compôs em conjunto a faixa 1 Step Forward, 3 Steps Back - e Billie Eilish.

Como Olivia Rodrigo começou na Disney

Os primeiros passos de Olivia Rodrigo na televisão se deram na série Bizaardvark, do Disney Channel, lançada em 2016, quando tinha 13 anos. Ela interpretou a protagonista Paige Olvera, contracenando com Madison Hu e o youtuber Jake Paul nos episódios que seriam lançados ao longo dos três anos seguintes.

Olivia Rodrigo na série High School Musical

Mesmo a cantora sendo apenas um bebê de dois anos de idade quando nomes como Vanessa Hudgens, Zac Efron e Ashley Tisdale fizeram sucesso nas bilheterias e paradas de sucesso com a estreia do filme High School Musical, a história, que contaria com sequências e emplacaria músicas como Start of Something New, Breaking Free, We're All In This Together, You Are The Music In Me, Bet On It e Gotta Go My Own Way, teria influência na sua vida a partir de 2019.

Foi na série do Disney+ derivada do longa, High School Musical: The Musical: The Series, que Olivia ganhou mais espaço. Na ficção, que aborda um grupo de jovens que reproduz o musical, a cantora interpreta Nini Salazar-Roberts, que faz o papel de Gabriella Montez (originalmente vivida por Hudgens) na peça, e faz par romântico com Ricky (Joshua Bassett, o Troy, personagem de Efron).

No começo de 2020, sua interpretação de All I Want na série foi considerada como um primeiro teste para o potencial de sua carreira solo, na qual aprofundaria os trabalhos meses depois.

Diferentemente de outras artistas que foram alçadas ao estrelato também bastante jovens e trabalhando na Disney, como Britney Spears e Miley Cyrus, Olivia Rodrigo ainda tem o desafio de lidar com um tratamento mais direto com o público em suas redes sociais - atualmente, conta com 9,3 milhões de seguidores no Instagram e 6,4 milhões no TikTok.

As músicas de Olivia Rodrigo

Confira abaixo vídeos com outras músicas e momentos anteriores da carreira de Olivia Rodrigo: