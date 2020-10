Queen e Adam Lambert lançam primeiro álbum ao vivo

LONDRES - Com atividades paralisadas pela pandemia do coronavírus, a banda de rock Queen lança nesta sexta-feira um álbum ao vivo para animar os fãs "presos em casa", apresentando os melhores momentos de shows realizados do Rio de Janeiro a Sydney nos últimos sete anos.

Este será o primeiro lançamento ao vivo da banda a contar com o vocalista Adam Lambert, ex-participante do American Idol que participa dos shows do Queen em substituição ao histórico frontman Freddie Mercury, morto em 1991.

A banda teve uma turnê pela Europa cancelada em função da pandemia.

"Esperamos que isso dê às pessoas uma substituição para os shows reais enquanto elas estão presas em casa", disse Lambert.

O álbum Live Around The World inclui a performance completa de 22 minutos realizada em fevereiro no concerto beneficente Fire Fight Australia, em Sydney, quando a banda tocou todo o set apresentado no clássico show do Live Aid, em 1985, incluindo Bohemian Rhapsody, We are the Champions e Radio Ga Ga.

Desde que Lambert chegou à banda, o Queen já se apresentou para 4 milhões de pessoas.

"Você não consegue evitar o envolvimento e o mergulho nesse mundo de união que nós temos nas turnês... Acho que as pessoas vão amar (o álbum). É quase como estar lá (no show)", disse à Reuters o guitarrista Brian May.