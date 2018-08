Público vibra na finalíssima do Prêmio Visa Chico Pinheiro e Carla Vilhena comandam a finalíssima do 7.º Prêmio Visa de Música Brasileira - Edição Instrumental, num Teatro Municipal lotado, com uma platéia agitada, vibrando e batendo palmas para tudo. O bandolonista Danilo Brito está na disputa ao lado do violinista Ricardo Herz, da dupla de violonistas João Luiz e Douglas Lora, do Trio Curupira e do quarteto Choro Elétrico: 4x0. Tocando três músicas cada, eles desafiam nesta noite os jurados presididos pelo maestro Nelson Aires, que encaram a difícil missão de escolher um dos cinco concorrentes. Mas vale lembrar que o público também terá sua chance de escolher o vencedor pelo voto popular, como explicam os apresentadores. O violinista Ricardo Herz abre a noite. Ouça ao vivo na Rádio Eldorado