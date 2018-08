Projeto Pixinguinha está de volta a São Paulo O Pixinguinha está de volta. Interrompido em 1997, depois de 20 anos levando a música de grandes artistas aos quatro cantos do país - sempre a preços populares -, o projeto, por meio da Funarte, selecionou 48 artistas, entre novos e consagrados, como os paulistas Chico Pinheiro e Virgínia Rosa. Divididos em quatro roteiros, percorrerão 31 cidades brasileiras. A primeira dessas caravanas chega a São Paulo hoje na Sala Guiomar Novaes, com shows de Ná Ozzetti, Jards Macalé, Nó em Pingo d´Água e Selma do Coco. Show Caravana 1 - Ná Ozzetti, Jards Macalé, Nó em Pingo D´Água e Selma do Coco. Sala Guiomar Novaes. Al. Nothmann, 1058. Às 20 horas. Ingresso: R$5. Tel: 3662-5177