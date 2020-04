Projeto lança clipe inédito e oficial de Bob Marley; assista

A faixa Three Little Birds, de Bob Marley & The Wailers, do disco Exodus (1977), virou uma animação no clipe oficial lançado nesta sexta-feira, 17. Em meio à pandemia, o refrão da música, "Don't worry about a thing / 'Cause every little thing gonna be alright" (não se preocupe com nada, todas as coisas vão dar certo), pode dizer algo aos fãs. Bob Marley teria completado 75 anos em fevereiro deste ano.

A produção faz parte do projeto MARLEY75, idealizado pela família Marley, com a Universal Music e o selo Island Records. O objetivo da iniciativa, que se estenderá ao longo de todo o ano com diversos eventos, é celebrar a vida e a obra do lendário cantor e compositor jamaicano, segundo a gravadora.

Confira aqui o novo clipe de 'Three Little Birds'

As celebrações de MARLEY75 reúnem música, moda, arte, fotografia, tecnologia, esporte e filme, com um acesso raro aos arquivos deixados pelo artista. Além disso, conteúdo inédito e exclusivo será lançado ao longo do ano no canal oficial de Bob Marley no YouTube.

O cantor morreu em 1981. Adorado por milhares de pessoas, ele projetou sua voz à luta de seu povo, e apresentou a cultura rastafari ao mundo.

Sua obra acumula bilhões de streams e já vendeu milhões de álbuns mundo afora. A coletânea Legend, que reúne seus maiores sucessos, é o disco de reggae mais vendido do mundo.