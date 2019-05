Projeto de Miguel Briamonte celebra arte do improviso

Como pianista e diretor musical, Miguel Briamonte participou de importantes trabalhos cênicos nas últimas décadas, de grandes musicais como Cats, A Bela e Fera, O Fantasma da Ópera, Chicago e Hair, entre outros, a peças como Mademoiselle Chanel, Amigas Pero no Mucho e Um Lago Dourado. Uma experiência que lhe deu domínio para trabalhar tanto com grandes orquestras como de forma mais íntima, somente voz e piano. É justamente essa segunda forma que inspira o projeto Briamonte Convida..., que estreia nesta terça-feira, 14, no Raiz Bar, em São Paulo.

Trata-se de encontros quinzenais em que Briamonte vai recordar as canções que marcaram artistas convidados. E o primeiro encontro vai reunir a voz da atriz Andrezza Massei com o piano de Briamonte. Amigos há quase vinte anos, eles se conhecem a ponto de garantir a cumplicidade necessária. E, como o tempo para montar o show será sempre curto, a improvisação estará presente.

“Claro que os artistas convidados precisam ter um nível artístico alto, pois sou muito ‘improvisador’, não no sentido ‘jazz’ (embora também), mas no sentido de produção. Vou criando os arranjos no exato momento em que passamos a música”, conta o maestro. A informalidade, portanto, será uma das características do projeto.

Conceito que se encaixa bem na atuação de Andrezza – uma das principais atrizes do musical brasileiro, ela está em cartaz com Sunset Boulevard, como substituta de Marisa Orth. As duas oferecem interpretações variadas mas preciosas do mesmo personagem.

Para o encontro com Briamonte, Andrezza fez uma proposta de formato que logo foi abraçado pelo maestro. “Pensei em uma espécie de revista musical sobre minha vida, ou seja, as canções que me marcaram desde a adolescência até esse momento profissional”, conta ela. “Assim, teremos tanto Fabio Jr. e Roxette, ídolos na juventude, até os musicais, com que trabalho hoje – escolhi Cabaret, Waitress e outros, que serão surpresa.”

Briamonte Convida... é um dos projetos da Lab Cultural, centro de investigação e promoção das artes. Os próximos convidados também estão definidos, como Beto Sargentelli, Alírio Netto, Giulia Nadruz e Fred Silveira. A programação também vai incluir cantores como Fafá de Belém.

BRIAMONTE CONVIDA... Raiz Bar. Rua Alves Guimarães, 153. Tel.: 3083-3014. Show com Andrezza Massei. 21h. R$ 50.