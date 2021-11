Projeto de aceleração de carreiras de artistas da música recebe inscrições até domingo

O projeto de aceleração de carreira de artistas independentes da União Brasileira de Compositores (UBC), Impulso 2.0 recebe inscrições até o próximo domingo, 21. Gratuito, tem o objetivo de levar capacitação, mentoria e networking a músicos, além de promover o desenvolvimento cultural desses artistas. A inscrição deve ser feita através do site oficial do programa. Podem participar artistas solos e bandas, desde que estejam cadastrados na UBC. Na etapa final, os cinco vencedores irão receber mentorias individuais com grandes nomes do mercado musical.

A primeira edição aconteceu em 2019. Agora, dois anos depois, o programa ressurge com novos desafios e atendendo as necessidades do cenário atual pós pandêmico. Nesta nova versão, além da parceria com a fintech cultural Noodle, o projeto será dividido em três fases. “Estamos motivados para o início do Impulso 2.0. A pandemia inviabilizou a continuidade imediata do projeto em 2020 mas encontramos na Noodle a parceria ideal para anabolizar esta ideia de uma aceleradora digital de talentos e potencial carreiras futuras, sem fins proprietários, com a ambição de ser uma incubadora para tanta gente buscando soluções para seguir em frente”, afirma Marcelo Castello Branco, diretor executivo da UBC.

A orientação do Impulso 2.0 fica a cargo de Iuri Freiberger, fundador e diretor da Gramo Design Estratégico - empresa de inteligência para mercados criativos, com experiência nos setores cultural e musical. O Ecossistema Estratégico do Impulso (Mentoria, Capacitação e Networking) é a base geral dos temas que serão trabalhados durante a execução do projeto, sob a orientação dos mentores especialistas em cada setor. O projeto reunirá diferentes profissionais a fim de gerar um aprendizado 360º sobre a gestão da carreira para o artista

O programa será dividido em três fases. A 1ª fase irá acolher até 10 mil associados da UBC inscritos para participar de um ambiente virtual onde terão acesso a conteúdos educativos sobre direitos autorais, indústria musical e finanças, além de quizzes para testar o conhecimento.

Na 2ª fase, os 100 artistas selecionados terão acesso a uma capacitação mais aprofundada e exclusiva, com workshops coletivos, gravados e ao vivo, tendo como base temáticas ligadas aos principais desafios levantados pelos vencedores da última edição do Projeto Impulso, entre elas Rede de Contatos, Planejamento, Discurso, Qualidade, Marca, Valores e Regionalismo. Os participantes desta fase também terão acesso a um edital com informações para inscreverem seus projetos e concorrerem a uma vaga na 3ª fase.

A 3ª e última etapa irá selecionar 5 dentre estes 100 artistas com base na performance e nos projetos apresentados. Durante seis meses, esses vencedores irão receber mentorias individuais, com capacitação e soluções personalizadas. Além disso, também serão premiados com um conjunto de serviços e um songcamp exclusivo oferecidos por parceiros da UBC.