Projeções do número '30' aumentam rumores de novo disco de Adele

As redes sociais se encheram de esperança e euforia na noite desta sexta-feira, 1, com uma suposta divulgação do novo álbum de Adele. Inúmeras projeções do número 30 foram vistas em algumas famosas construções ao redor do mundo e isso fez com que fãs especulassem que trata-se do disco da cantora britânica que ainda não foi anunciado.

Um dos pontos que fazem com que os rumores cresçam é que, como se sabe, todos os álbuns anteriores de Adele tiveram números como título: 19, 21 e 25; representando alguma idade da cantora. Apesar dela já estar com 33 anos, isso não afastou a fé dos fãs de que seja o título do álbum. Alguns alegam a possibilidade do disco ter sido produzido ou das músicas terem sido compostas durante seus 30 anos, um ano antes de Adele anunciar a separação, o que pode também dar um pouco do tom das músicas.

a adele na casa dela assistindo o burburinho que ela criou em todo o mundo pic.twitter.com/PvXHHq9j47 — tevinho ADELE IS COMING (@sexadele) October 2, 2021

Vale lembrar que no seu aniversário de 31 anos, a cantora, que segue bastante discreta nas redes sociais e não fez comentários ou postagens sobre novo disco ou singles, escreveu numa publicação de celebração que o "30 será uma gravação de bateria e baixo para te incomodar". E isso só reaforça a crença de que pode ter um lançamento dela a caminho. A última postagem de Adele no Instagram foi em 19 de setembro sem nenhuma menção a trabalhos.

Escondem as favs de vocês por que a Adele está voltando, quem pegou #1 pegou quem não pegou não pega mais #adeleiscoming pic.twitter.com/08TebAy8Ho — ⁿᵐ (@bsssbitch) October 1, 2021

Por enquanto não há confirmação alguma, apenas rumores. Bom, e se era burburinho que Adele queria, ela já provocou bastante. Agora o mundo só vai parar quieto quando a vencedora de um Oscar, um Globo de Ouro e 15 Grammy anunciar o disco.

O último lançamento da cantora foi o 25, em 2015, que tem esse número pois foi feito como uma reflexão sobre como ela se sentia aos 25 anos de idade e lançado quando Adele tinha 27.

Confira algumas imagens das projeções pelo mundo.