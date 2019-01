Produtor musical Sérgio de Carvalho morre aos 69 anos

Morre aos 69 anos o produtor musical de clássicos da MPB Sérgio de Carvalho. A notícia foi confirmada pelo presidente da gravadora Universal Music Brasil, Paulo Lima. “Ele foi fundamental para a indústria da música brasileira e será sempre lembrado pelos artistas que descobriu.”

Em uma carreira de mais cinco décadas, Carvalho produziu discos de nomes fundamentais da música brasileira, como Caetano Veloso, Chico Buarque, Nara Leão, Gilberto Gil, Gal Costa, João Gilberto. Também produziu artistas internacionais, como os britânicos Mick Jagger e Leon Russell, e a Argentina Mercedes Sosa.

Sérgio de Carvalho morreu no sábado, 26, e a causa da morte não foi informada. O velório do produtor, que foi responsável por 10 especiais de Natal de Roberto Carlos, na Tv Globo, será neste domingo, 27, no cemitério São João Batista, em Botafogo, no Rio, das 10h às 15h. Às 16h, haverá a cerimônia de despedida no crematório São Francisco Xavier, no Caju.