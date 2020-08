Produtor musical 'Detail' é preso por acusações de agressão sexual

O produtor musical Noel Fisher, vencedor do Grammy e conhecido por seu trabalho com a cantora Beyoncé, foi preso na quarta-feira por mais de uma dezena de acusações de abuso sexual, informou o Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles (Lasd, na sigla em inglês).

O produtor musical, amplamente conhecido como 'Detail', estava sendo investigado por supostos incidentes ocorridos entre 2010 e 2018, disse o Lasd em comunicado

O advogado de Fisher, Irwin Mark Bledstein, não respondeu imediatamente a um pedido da Reuters para comentar o caso.

Neste ano, os detetives do Serviço Especial de Vítimas (SVB) submeteram o caso ao gabinete da Promotoria de Los Angeles para revisão.

O comunicado do Lasd informou que o gabinete da promotoria notificou os detetives no final de julho, dizendo que “15 acusações de agressão sexual e cinco acusações adicionais relacionadas a alegações criminais foram registradas contra Noel Christopher Fisher”.

“Com base na natureza das alegações, os detetives acreditam que pode haver outras vítimas em potencial e estão buscando ajuda do público na identificação de tais vítimas”, disse o Lasd.

Um mandado de prisão foi emitido com uma fiança de 6,3 milhões de dólares, segundo o documento.

De acordo com o site do Grammy, Fisher ganhou um Grammy em 2014 por co-escrever o hit de Beyoncé e Jay-Z Drunk in Love.