Processo de Britney Spears volta a atrair atenção após documentário de TV

LOS ANGELES - O processo de Britney Spears voltou ao tribunal na quinta-feira, 11, e houve pouco progresso na questão cada vez mais polêmica de quanto tempo mais a estrela pop terá seus assuntos pessoais e profissionais controlados por outras pessoas.

Brenda Penny, juíza do Tribunal Superior de Los Angeles, disse que o pai da cantora e uma empresa de fundo fiduciário recém-indicada precisam trabalhar juntos para desenvolver um plano de investimento que beneficiará Britney.

A artista deixou claro no ano passado que não quer mais o pai envolvido em seus assuntos, mas em dezembro a juíza prorrogou sua curatela até setembro de 2021. Jamie Spears foi indicado como curador em 2008 depois que a cantora foi hospitalizada para tratamento psiquiátrico.

A audiência de quinta-feira, à qual Britney não compareceu em pessoa, aconteceu na esteira da exibição de um documentário de televisão na semana passada que renovou a atração pelo caso e pelo colapso amplamente divulgado da antiga sensação adolescente.

Nas redes socias, fãs e celebridades expressam apoio à cantora, hoje com 39 anos, com as hashtags #We'reSorryBritney e #FreeBritney.

Na segunda-feira, a revista Glamour emitiu um pedido de desculpas, dizendo "Somos todos culpados pelo que aconteceu com Britney Spears - podemos não ter causado sua derrocada, mas a financiamos".

Apoiadores da campanha #FreeBritney acreditam que ela está sendo mantida prisioneira e que está enviando sinais codificados em suas contas de redes sociais nos quais implora para ser libertada.