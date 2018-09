Primeira gravação de David Bowie é vendida em leilão por US$ 52 mil

LONDRES — A primeira gravação conhecida de David Bowie, de quando ele tinha 16 anos e cantava no grupo The Konrads, foi leiloada nesta terça-feira, 11, no Reino Unido por 39,3 mil libras (US$ 52 mil).

A casa de leilões Omega Auctions, especializada em música, informou que a venda foi disputada e que a gravação, de 1963, recebeu diversas ofertas antes do preço final.

A gravação foi descoberta este ano em um sótão, informou a Omega, empresa com sede na região noroeste da Inglaterra.

A canção I Never Dreamed foi gravada em um estúdio em 1963, quando o grupo pediu a David Bowie, chamado então por seu nome David Jones, que a interpretasse sozinho.

Também foram vendidos durante o leilão desenhos feitos por Bowie, na época desconhecido, fotografias e documentos do grupo por 17,1 mil libras. Um poster do The Konrads de 1963 foi leiloado por £ 6,6 mil.

Bowie deixou pouco depois o grupo e só foi reconhecido pelo grande público em 1969, com a canção Space Oddity.

Entre os outros objetos vendidos no leilão estão um álbum assinado pelos integrantes do grupo Led Zeppelin (14 mil libras) e um manuscrito de Jimi Hendrix (10,8 mil libras).

Bowie morreu em 2016, vítima de um câncer, dois dias depois de lançar seu último álbum por ocasião de seu aniversário de 69 anos.