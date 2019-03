Primeira gravação de clássico de David Bowie vai a leilão

Uma demo considerada a primeira gravação de Starman, um dos grandes sucessos do britânico David Bowie, vai a leilão nesta terça-feira, 12, no Reino Unido com um preço estimado de 10 mil libras (US$ 13 mil).

Na fita, realizada em 1971, é possível ouvir Bowie dizendo ao guitarrista Mick Ronson que ainda não terminou de compor a canção quando estão acabando de gravar.

De acordo com a BBC, Ronson deu a demo a seu amigo Kevin Hutchinson, um aspirante a músico que a ouviu, a rotulou de "fita de teste de David Bowie" e a guardou em sua casa. Além de Starman, esse disco também traz as músicas Moonage Daydream e Hang Onto Yourself . “Eu me lembro de ouvir e pensar: está bom. Não pensei: “isso é fantástico”, disse Hutchinson para a emissora pública, embora ele tenha acrescentado que “aos dezesseis anos nada impressiona”e agora pensa que “obviamente” é fenomenal.

Starman foi incluída no álbum The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, que catapultou Bowie para a fama, em 1972. O músico morreu em 2016, após passar 18 meses lutando contra um câncer.

Dan Hampson, da casa de leilões Omega que organiza o evento, disse que “provavelmente” é a primeira versão demo de Starman. “Há um monte de mitologia sobre a composição deste clássico atemporal, e a pura e verdadeiramente bela versão desta gravação ajuda a fornecer uma visão fascinante sobre o processo criativo de um gênio”, disse ele.

O leilão será realizado nesta terça-feira, 12, na casa de leilões Omega, na cidade de Newton-le-Willows, localizada entre Liverpool e Manchester.