Primeira gravação de Bowie em estúdio é achada em cesta de pão

A primeira gravação em estúdio do cantor britânico David Bowie (1974-2016) foi descoberta em uma velha cesta de pão pelo músico David Hadfield, baterista e manager dos The Konrads, o primeiro grupo que teve a participação do artista.

Segundo informou a casa de leilões Ômega Auctions, a gravação, que contém a canção I Never Dreamed, será leiloada em setembro por um preço estimado de 10 mil libras (US$ 13,1 mil).

O responsável do leilão, Paul Fairweather, catalogou a gravação como "completamente única" e de "um grande interesse histórico", ao tratar-se da primeira gravação de "um músico novo que acabaria sendo uma superestrela".

A gravação foi feita em 1963, quando Bowie tinha apenas 16 anos, e foi rejeitada pela gravadora Decca à qual o grupo a apresentou.

Cinquenta e cinco anos depois, Hadfield a descobriu em uma velha cesta de pão que tinha pertencido ao seu avô.

Segundo publica hoje o jornal britânico The Guardian, o músico escolheu Bowie para cantar I Never Dreamed porque considerou que era o que "melhor iria cantá-la e interpretá-la".

David Bowie morreu em 10 de janeiro de 2016, dois dias depois de seu 69° aniversário e do lançamento de seu 25°, e último, álbum de estúdio, Blackstar.

Com mais de 136 milhões de discos vendidos no mundo todo, entre o seu extenso legado, Bowie, estabelecido em Nova York durante anos, alcançou o estrelato em 1972 com The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spider From Mars, e deixou para a posteridade trabalhos como Heroes (1977), Lodger (1979) e Scary Monsters (1980).