Prestes a embarcar para o Rock in Rio, francisco, el hombre lança clipe de 'TRAVOU :: tela azul'

Atração do Rock in Rio 2019 no dia 3 de outubro, ao lado do grupo colombiano Monsieur Periné, o francisco, el hombre lança nesta quarta-feira, 25, um clipe para TRAVOU :: tela azul, faixa do disco RASGACABEZA (2019).

A música e o clipe utilizam elementos futuristas para falar sobre o efeito que a cidade (São Paulo) pode produzir no bem-estar de quem nela vive. "Uma ironia de morar no centro é / Caminhar até a liberdade", canta o grupo, formado em Campinas e com uma indicação ao Grammy Latino na bagagem.

Veja o clipe:

Segundo a banda, a inspiração para a música é um sistema de pensamento travado na lógica de produtividade. "É como se fosse um sistema das cidades latino-americanas: a gente julga se o que a gente está fazendo tem sentido produtivo. Se não tem, não é mais importante", afirma Mateo Piracés-Ugarte (voz, violão e programações). Além dele, o francisco, el hombre tem Juliana Strassacapa (voz e percussão), Sebastián Piracés-Ugarte (bateria), Andrei Martinez Kozyreff (guitarra) e Rafael Gomes (baixo).