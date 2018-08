Prêmio Tim lança CD e homenageia Baden Powell O Prêmio Tim de Música vai lançar no fim do mês um CD com 29 faixas dos vencedores de 2004. Seriam 30, mas a gravadora Warner não cedeu a música Santa Chuva, interpretada pela cantora Maria Rita. Outra novidade é que na edição de 2005 o prêmio terá a categoria melhor DVD. "Já existe um grande número de lançamentos com vendagem expressiva. Não podíamos deixar esse segmento de fora do prêmio", diz o coordenador-geral José Maurício Machline. O homenageado de 2005 será o violonista e compositor Baden Powell - autor de clássicos como Berimbau, Canto de Ossanha e Samba da Bênção. "Baden é um dos compositores mais importantes da fase ´de ouro´ da música brasileira, e, assim como Tom Jobim, é responsável por algumas das composições mais bonitas que surgiram da parceria com Vinicius de Moraes", justifica o músico Paulo Moura, do conselho curador, que sugeriu o nome de Baden. As homenagens do Tim se alternam a cada ano entre um artista vivo e outro morto. Em 2004 foi Lulu Santos; o de 2003 foi Ary Barroso. O CD, em parceria com a gravadora Biscoito Fino, terá músicas de intérpretes de todos os gêneros, desde Dona Edith do Prato até Marcelinho da Lua, de Sepultura a Nelson Freire. O cantor Cauby Peixoto é o único contemplado com duas faixas, uma delas em duo com a cantora Selma Reis.