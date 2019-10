Prêmio Multishow elege o melhor da música brasileira; conheça vencedores

RIO - A noite foi de festa para a música brasileira. Em evento na Arena Jeunesse, no Rio, foram revelados na noite desta terça-feira, 29, os vencedores da 26ª edição do prêmio Multishow. Ludmilla e Anitta foram as artistas que acumularam mais prêmios, dois para cada: Ludmilla ganhou como a cantora do ano e foi laureada também pela canção 'Onda diferente', eleita a música chiclete do ano, parceria que divide com Anitta e Snoop Dogg, com participação de Papatinho. Já Anitta emplacou também o clipe TVZ do ano com a música Terremoto, que faz parceria com Kevinho.

Durante a premiação de Ludmilla como a cantora do ano houve vaias na plateia, já que Anitta, a preferida do público, era também apresentadora da premiação junto com o humorista Paulo Gustavo.

Mas o show não foi ofuscado pela disputa entre as cantoras. Com apresentações de Iza, Ivete Sangalo, Ludmilla, Lexa, Melim, Leo Santana e Marilia Mendonça, o publico cantou e dançou e houve até homenagem durante a premiação. Diogo Nogueira, Zeca Pagodinho, Jorge Aragão e Luana Carvalho subiram ao palco para cantar sucessos de Beth Carvalho, que faleceu em abril deste ano.

Confira a lista dos premiados:

Cantor do ano:

Dilsinho - VENCEDOR

Ferrugem

Gabriel Diniz

Gusttavo Lima

Wesley Safadão

Cantora do ano:

Anitta

Ivete Sangalo

IZA

Ludmilla - VENCEDORA

Marília Mendonça

Música do ano:

Atrasadinha - Felipe Araújo part. Ferrugem - VENCEDORES

Dona de Mim - IZA

Jenifer - Gabriel Diniz

Péssimo Negócio - Dilsinho

Todo Mundo vai Sofrer - Marília Mendonça

Fiat Argo Experimente:

Duda Beat

Jão

Lagum - VENCEDORES

Malía

Vitão

Show do ano:

BaianaSystem

Gusttavo Lima

Marília Mendonça - VENCEDORA

Thiaguinho

Tribalistas

Grupo do ano:

Atitude 67 - VENCEDORES

BaianaSystem

Melim

Sorriso Maroto

Turma do Pagode

Música Chiclete do ano:

Atrasadinha - Felipe Araújo part. Ferrugem

Bola Rebola - Anitta, Tropkillaz e J. Balvin part. MC Zaac

Jenifer - Gabriel Diniz

Medley da Gaiola - MC Kevin o Chris e Dennis

Onda Diferente - Anitta, Ludmilla e Snoop Dogg part. Papatinho - VENCEDORA

Dupla do ano:

Anavitória

Jorge & Mateus

Matheus & Kauan

Simone & Simaria

Zé Neto & Cristiano - VENCEDORES

Clipe TVZ do ano:

Amor Bandido - Lexa e MC Kekel

Bem Pior Que Eu - Marília Mendonça

Garupa - Luísa Sonza, Pabllo Vittar

Terremoto - Anitta & Kevinho - VENCEDORES

Vingança - Luan Santana ft Mc Kekel

Categorias Superjúri

Canção do ano

“Amarelo” (Emicida part. Majur e Pabllo Vittar)

“Hoje Eu Vou Parar na Gaiola” (MC Livinho part. DJ Rennan da Penha) - VENCEDORES

“Sulamericano” (BaianaSystem)

Disco do ano

“Abaixo de Zero: Hello Hell” (Black Alien) - VENCEDOR

“Ladrão” (Djonga)

“O Futuro Não Demora” (BaianaSystem)

Revelação do ano

Duda Beat - VENCEDORA

Mc Tha

Josyara