Prêmio da Música Brasileira presta homenagem a Luiz Melodia e terá novas categorias

O Prêmio da Música Brasileira deste ano prestará homenagem a Luiz Melodia, que morreu no ano passado. Em vida, o cantor e compositor ganhou cinco troféus da premiação. A cerimônia será realizada no dia 15 de agosto no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

+++ Análise: Luiz Melodia, um tropicalista dos morros

No ano passado, o prêmio aconteceu sem patrocínio, mas, nesta 29.ª edição, a Petrobras entra como patrocinadora.

A premiação conta com algumas novidades, como a criação da categoria Voto Popular, cujos concorrentes serão os dez artistas mais executados do ano. Os concorrentes serão divulgados junto com a lista de indicados e poderão ser votados no site oficial do PMB, e da categoria Melhor Videoclipe.

Além disso, na categoria Melhor Canção, agora é possível concorrer se o artista tiver lançado a faixa como single. Já na categoria Melhor Álbum, o produto musical (CD / webdisc) tem o limite mínimo de oito faixas e não mais cinco como em anos anteriores.