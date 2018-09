Por causa de forte gripe, Roberto Carlos transfere show em SP para nova data

Por causa de uma forte gripe, Roberto Carlos vai transferir o show que realizaria nesta quinta-feira, 13, no Espaço das Américas, em São Paulo, para o próximo sábado, 22, às 21h, no mesmo local, diz comunicado enviado à imprensa pela assessoria do cantor.

Ainda segundo a nota, os ingressos do dia 13/09/2018 serão automaticamente válidos para a nova data.

Mais informações em www.myticket.com.br, pelo tel. 4003 6860 ou contato@myticket.com.br