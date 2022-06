Popload Festival anuncia line-up com Pixies, Jack White e Cat Power

A edição 2022 do aguardado Popload Festival será realizado no dia 12 de outubro, no Centro Esportivo Tietê, em São Paulo, e terá Pixies, Jack White, Chet Faker, Jup do Bairro e Cat Power entre os destaques da programação. A venda de ingressos para o público em geral começa nesta terça, 14.

Esta é a oitava edição do Popload Festival, evento criado por Lúcio Ribeiro e Paola Wescher, que ganhou status para integrar o calendário de shows paulista. Desde seu início, o evento foi marcado por trazer nomes importantes da cena musical.

Sai um pouco sobre cada atração do Popload Festival 2022, com informações fornecidas pela produção do evento:

Um dos grupos mais amados do indie-raiz, aquele lá do final dos anos 1980, que ganhou relevância na cena rock no rastro do Nirvana e do grunge e resiste bravamente até hoje, o Pixies foi originalmente formado por Black Francis (voz e guitarra), David Lovering (bateria), Joey Santiago (guitarra) e Kim Deal (baixo e backing vocal). Cravou seu nome na história com preciosidades do tamanho de Monkey Gone to Heaven e Here Comes Your Man.

O músico e produtor Jack White colocou o seu nome no mundo como líder do The White Stripes, uma das principais bandas do novo rock no início dos 2000 e posicionou o guitarrista entre os grandes músicos do século 21. Envolvido em incontáveis projetos, ele fez do lockdown um momento de extrema produtividade: em abril deste ano, lançou o disco Fear of the Dawn.

Nick Murphy, ou como assina profissionalmente Chet Faker, foi do viral de uma assombrosa versão trip-hop de No Diggity, do Blackstreet, para um premiado álbum de estreia, Built on Glass, lançado em 2014. O sucesso fez com que ele optasse por colocar o alter ego para descansar e, com o nome de batismo, deu continuidade a sua incursão pela música. Nick reviveu Chet Faker em 2021 com o lançamento do álbum Hotel Surrender.

Years & Years

Formado pelos músicos e produtores Mikey Goldsworthy e Emre Türkmen e o cantor e performer Olly Alexander, o grupo Years & Years lançou o seu álbum de estreia, Communion, em 2015, que foi número um das paradas de dance e eletrônico. Não demorou muito para que Olly Alexander se tornasse uma das estrelas do pop moderno, pioneiro, além de uma voz relevante no que diz respeito a assuntos ligados à saúde mental e questões LGBT+.

Cat Power

Chan Marshall, mais conhecida como Cat Power, tornou-se uma das cantoras mais cool da cena moderna. Nascida em Atlanta, nos Estados Unidos, ela se mudou para Nova York e lançou discos nos quais a cena nova-iorquina exerceu certa influência. Com o passar do tempo, no entanto, o folk, o blues e a soul music em que ela foi criada, se tornaram conhecidos em Moon Pix, de 1998, e The Greatest, de 2006. Recentemente, Cat Power divulgou um cover de You Got The Silver, dos Rolling Stones.

Perotá Chingó

Perotá Chingó é um projeto que surgiu no verão de 2011. As argentinas e amigas de infância Lola Aguirre e Julia Ortiz gravaram uma música, Ríe Chinito, com um vídeo íntimo e caloroso, ao pôr do sol, e se tornou um dos primeiros fenômenos virais no YouTube à época. A partir daí, a banda iniciou a sua aventura musical. Perotá Chingó é um projeto em constante transformação que, hoje, se entrega a um novo capítulo criativo, com a proposta de unificação de dualidades.

Jup do Bairro

Em sua trajetória, a multiartista paulistana atuou como educadora, palestrante, stylist, atriz, cantora, performer e produtora de eventos, tudo de forma autodidata e colocando em pauta narrativas que atravessam seu corpo, de travesti, preta, gorda e periférica. Ela tem em sua obra o elogiado e necessário EP Corpo Sem Juízo (2020).

Serviço:

Popload Festival 2022

Data: 12 de outubro, quarta-feira

Local: Centro Esportivo Tietê. Av. Santos Dumont, 843 - Luz, São Paulo

Capacidade: 15.000 pessoas

Ingressos:

PISTA:

Inteira:

1º lote | R$ 380 (inteira) | R$ 190 (meia-entrada)

Entrada Social*:

1º lote | R$ 209,00

PREMIUM:

Inteira:

1º lote | R$ 680 (inteira) | R$ 340 (meia-entrada)

Entrada Social*:

1º lote | R$ 374

Início das vendas dos ingressos: 14 de junho, 10h

Site de vendas (com taxa de conveniência): ticketsforfun.com.br

Bilheteria oficial (sem taxa de conveniência): Teatro Renault - Avenida Brigadeiro Luis Antônio, 411, Bela Vista

De terça a domingo: das 12h às 20h (na terça-feira, 14 de junho, a bilheteria abre às 10h00)

Segunda e feriados: fechado

* Entrada social: A entrada social é uma categoria de ingressos que oferece desconto de 45% no preço do ingresso inteira, caso o cliente opte por fazer uma doação de R$ 10,00 à Pastoral Povo da Rua do Padre Júlio Lancelotti dentro dos valores estabelecidos. O período de vigência da entrada social será até 21/9/2022, sujeito à disponibilidade de ingressos.

Classificação etária: Crianças abaixo de 05 anos não será permitida a entrada.

De 5 a 15 anos: Permitida a entrada acompanhado por pais ou responsáveis legais.

A partir de 16 anos: Permitida a entrada desacompanhados.