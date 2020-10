Placido Domingo vai reger pela primeira vez a Orquestra do Teatro Bolshoi

O tenor e maestro espanhol Plácido Domingo dirigirá na quarta-feira, 21, pela primeira vez e em função exclusiva a Orquestra do Teatro Bolshoi na apresentação da ópera Manon Lescaut.

"A escolha da obra para sua estreia não foi casual: toda a vida do maestro está ligada a esta ópera", segundo nota no site do teatro de Moscou.

O Bolshoi enfatizou que Domingo é um excelente intérprete do papel do Chevalier Des Grieux, com o qual estreou nos Estados Unidos quando ele tinha 27 anos, ao lado da grande soprano italiana Renata Tebaldi.

O maestro espanhol começou a dirigir Manon Lescaut em 2007, com a Ópera Nacional de Washington, que sempre se destacou entre as obras-primas de Giacomo Puccini.

Sob a batuta de Domingo, o tenor Yusif Eyvazov e o barítono Elchin Azízov, ambos do Azerbaidjão, farão os papéis do Chevalier Des Grieux e do Sargento Lescaut, respectivamente, enquanto a parte de Manon será da soprano russa Anna Necháeva.