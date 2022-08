Plácido Domingo é citado em áudio de seita de tráfico de pessoas na Argentina

O tenor espanhol Plácido Domingo teve o nome envolvido em uma investigação na Argentina que permitiu a desarticulação de uma organização criminosa, com ramificações nos Estados Unidos, que funcionava como seita e é acusada, entre outros crimes, de tráfico de pessoas.

A informação foi apurada nesta sexta-feira, 19, pela Agência Efe, junto a fontes da investigação.

O tenor, segundo as pessoas consultadas, não é acusado de cometer qualquer crime, mas é considerado "importante para provar que a organização se relacionava com pessoas notórias".

A voz de Domingo foi reconhecida em uma escuta telefônica que gravou uma conversa com uma das líderes do grupo, Susana Mendelievich, mais conhecida como Mendy. Os dois supostamente combinam de se encontrar em um hotel, segundo as fontes.

Ainda de acordo com elas, o telefonema foi interceptado em abril, quando o tenor, de 81 anos, viajou à Argentina para se apresentar no Teatro Colón, em Buenos Aires.

Domingo também foi citado em outras duas ligações entre Mendy e Juan Percowickz, conhecido como 'El Maestro' e apontado como principal líder da organização. Nelas, a mulher relata detalhes sobre o combinado com o tenor para o encontro.

Operação Seita Sociedade Anônima

As escutas agora reveladas na Argentina fazem parte de uma investigação de um pouco mais de um ano, que permitiu, em 13 de agosto, a deflagração de uma operação chamada Seita Sociedade Anônima.

Na operação, agentes do Departamento de Tráfico de Pessoas da Polícia da Argentina detiveram 19 pessoas, entre elas Percowickz e Mendelievich.

A organização, de fato, se chama BA Group e funcionava por trás da fachada da Escola de Ioga de Buenos Aires, segundo fontes policiais.

Os integrantes, alegando ser parte de uma filosofia que pregava "buscar o desenvolvimento da felicidade", captavam pessoas para torná-las servas e, em alguns casos, oferecer supostos tratamentos médicos, visando ganhar dinheiro, obter influência e proteção para seus líderes.

Os investigadores também descobriram que a organização utilizava as adeptas, as oferecendo para que "pessoas de poder" tivessem relações sexuais com elas.

Segundo as fontes policiais, também foi verificado que os integrantes da organização viajavam com frequência para Uruguai e Estados Unidos.

Os detidos se recusaram a prestar depoimento e são acusados dos crimes de tráfico de pessoas com fins de redução à servidão, agravado por coerção, furto agravado, lavagem de dinheiro, organização criminosa, exercício ilegal da medicina, indicação ilegal de medicamentos e tráfico de influência.

Pablo Salum, que há anos denuncia ter sido uma vítima da seita, chegou a postar nas redes sociais que Plácido Domingo tinha vínculos com a organização desde 1996, quando se apresentou em Buenos Aires.

Fontes da investigação consultadas afirmaram desconhecer se a ligação do tenor com a organização remonta a esse período.

A Agência Efe tentou entrar em contato com o tenor, por meio de seus representantes, mas não obteve retorno.

Abuso sexual

Apenas três anos atrás, Plácido Domingo foi alvo de diversas acusações de abuso sexual de mulheres, que teriam acontecido ao longo de várias décadas.

Após as denúncias, uma investigação foi realizada em 2020 pelo sindicato de músicos de ópera dos Estados Unidos, que concluiu que "o senhor Domingo teve, de fato, atividade inapropriada, que ia desde flertes até insinuações sexuais dentro e fora do local de trabalho".

O tenor espanhol respondeu, na ocasião, com um comunicado no qual dizia aceitar "toda a responsabilidade de suas ações" e pedia perdão pela "dor causada".